Setor logístico chega a 13% do PIB e deve ganhar corpo, aponta consultoria

A representatividade do mercado de logística no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro passou de 11% para 13% entre 2015 e 2021, em um movimento que reflete a consolidação do setor. A tendência consta em um levantamento da JK Capital, consultoria de fusões e aquisições. Também é apontado que o modal rodoviário representa 65% do volume total do setor, seguido de cabotagem e ferrovias, com 15% e 10%, respectivamente. No modal rodoviário, os dez maiores operadores logísticos brasileiros concentram apenas 2% do mercado, evidenciando uma fragmentação com amplo espaço para consolidação.

“As companhias com mais frota própria seguem pressionadas pelos ainda altos custos de financiamento de seus ativos, reduzindo a capacidade de desenvolver tecnologia e capturar eficiência operacional. É um jogo de escala e haverá consolidação em busca de rentabilidade”, explica Alberto de Oliveira Neto, da JK Capital. Assim, a tendência seria de que empresas que operam em grande parte com frota de terceiros e agregados sustentem maior rentabilidade nos próximos anos e liderem o ganho de espaço do setor, uma vez que não comprometem fluxo de caixa com ativos fixos. Estima-se que 75% dos prestadores sejam transportadores autônomos.

