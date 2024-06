Setor de apostas cresceu 734% desde 2021, aponta pesquisa

Uma pesquisa realizada pela plataforma de análise de dados Datahub aponta que o setor de apostas on-line cresceu 734% entre 2021 e abril deste ano. Atualmente, de acordo com a pesquisa, 217 empresas de apostas estão registradas de forma legal no Brasil. Somente nos quatro primeiros meses de 2024, 79 empresas foram abertas – a mesma quantidade de todo o ano de 2022. Em 2021, período do início da pesquisa, somente 26 empresas estavam aptas a operar no país. Outro número significativo é em relação à vinda de empresas estrangeiras para atuar no país. Em 2023, duas foram registradas; nos quatro primeiros meses deste ano, já são cinco. “O Brasil é um país atraente a investidores nacionais e internacionais que visam participar deste mercado com segurança jurídica e de forma séria e perene”, explica Marcos Sabiá, CEO do Galera.bet. “O fator preponderante para esse crescimento é a regulamentação e todos os termos que estão sendo publicados”, explica Ícaro Quinteiro, COO do Grupo Esportes da Sorte. Isso tem impulsionado a criação de novas empresas e a atração de investimentos estrangeiros significativos no país”, comenta Edson Lenzi, CEO da PayBrokers, empresa especializada em soluções de pagamentos para o segmento de iGaming e Loterias no Brasil.