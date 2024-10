Sete em cada dez remessas internacionais para o Brasil são de Portugal

Homem, residente de Portugal, responsável financeiro da família e com idade entre 25 e 55 anos; este é o perfil médio do brasileiro sediado no exterior que manda dinheiro para o Brasil todo o mês. O retrato do mercado de remitance, o de remessas enviadas diretamente do estrangeiro, faz parte do Perfil do Imigrante Brasileiro realizado pela Profee, serviço de transferência de dinheiro.

De acordo com o levantamento sobre as transferências internacionais da Europa para o Brasil, realizado por meio de ferramentas de inteligência artificial, 68,5% do fluxo de capital é proveniente do território português. O valor médio das transações é de 244 euros para cada um dos três envios mensais realizados.

Além de Portugal, local de onde se originam a maior parte das transações para o Brasil, Espanha (7,95%), Itália (5,75%), França (3,56%), Irlanda (3,56%) e Alemanha (2,65%) também estão na lista das nações europeias que mais mandam remessas para o País.