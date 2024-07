Sensação nas redes sociais, Carmed cresce 585% em 12 meses

Abraçada pela gen Z e elevada a trend no TikTok, a marca de protetores labiais Carmed registrou um crescimento de 585% em vendas nos 12 meses até junho e de 315% no acumulado de 2024.

Em sua fase mais recente, a marca tem apostado na colaboração com empresas e forte divulgação com artistas e influenciadores. Em junho, por exemplo, a companhia anunciou uma coleção em parceria com a cantora Ana Castela, com foco em seu público da geração Z (de 14 a 27 anos) e alfa (de até 13 anos).

O produto é hoje o que mais cresce no portfólio da Cimed, empresa farmacêutica brasileira fundada em 1977. “O alinhamento das áreas comercial e marketing tem sido essencial para o grupo. A Cimed tem se destacado por parcerias estratégicas e campanhas eficazes”, diz o CEO João Adibe Marques.

Ao todo, a farmacêutica registrou um sell out de 603 milhões de reais entre junho de 2023 e junho de 2024, uma alta de 14,4% em relação aos 2 meses anteriores. Em termos de unidade, foram vendidos 39 milhões de produtos, crescimento de 6,8% ante o mesmo período do ano passado. Os dados são da Close-Up International, empresa de pesquisas de mercado da indústria farmacêutica. A informação foi antecipada a VEJA pela Cimed.

Segundo a companhia, seu objetivo principal, atualmente, é alcançar o faturamento de 5 bilhões de reais em 2025.