Senadores ainda não receberam texto do projeto do ICMS de combustíveis

Os senadores já deviam ter recebido ontem um novo relatório do PLP do ICMS de combustíveis que tem previsão de ser votado ainda nesta quarta-feira, 9. Pelas regras da casa, o relatório precisa ser entregue com 24 horas de antecedência. Mas tem sido comum a votação de projetos cujos textos chegam em cima da hora. Há duas semanas, o PLP não foi votado porque o texto apresentado previa o congelamento do ICMS justamente nesta que está sendo a maior alta dos preços do petróleo. Isso significa que se o petróleo baixar no próximo ano, o ICMS acabaria encarecendo o preço dos combustíveis na bomba. Alguns senadores sugeriram para que mudasse para uma média móvel. Técnicos dizem que o relator do projeto pode querer iniciar a sessão com o relatório anterior e fazer ajustes na medida das demandas que houver ao longo da discussões.



