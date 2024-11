Sem dinheiro: o risco de apagão no Banco Central

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Servidores do Banco Central (BC) ouvidos pelo Radar Econômico relatam dificuldades orçamentárias severas na instituição. Sem independência orçamentária — objeto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65/2023 que tramita no Congresso –, eles dizem que sequer uma licença completa da ferramenta de programação Python, que custa cerca de 30 dólares, é fornecida aos programadores da autarquia. Há também limitação de recursos para comportar as transações PIX: falta computador, CPU e outros hardwares para guardar a quantidade de informações vindas dessas operações.