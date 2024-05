Seguradoras pagaram R$ 2,8 bilhões em resseguros em janeiro de 2024

As seguradoras contrataram 2,8 bilhões de reais em resseguros (o seguro do seguro) no primeiro mês do ano: alta de 3,6% em relação a janeiro de 2023. O valor, de acordo com levantamento que a plataforma IRB+Inteligência, é o maior já registrado pela série histórica, iniciada em 2014. A análise, feita a partir da base de dados publicada pela Susep, mostra que os prêmios cedidos em resseguros, que alcançaram 557 milhões de reais em janeiro de 2014, praticamente quintuplicaram no intervalo de dez anos.