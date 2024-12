Seguradoras: pagamentos a beneficiários crescem 7% no terceiro trimestre

O setor de seguros pagou 4,3 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2024, uma alta de 7,1% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. É o que revela estudo elaborado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi). Cerca de 56% das transferências à população segurada no trimestre ocorreram em seguros de Vida (modalidades individual e coletiva), 21% no Prestamista e 9% em Acidentes Pessoais. Ao mesmo tempo, as maiores altas ficaram com o seguro Viagem, de 81,8%, além do Vida individual (42,4%) e Funeral (41,8%).

No acumulado de janeiro a setembro, foram pagos 12,1 bilhões de reais em sinistros, alta de 6,2% na comparação com os nove primeiros meses de 2023. Desse montante, 53% foram referentes a seguros de Vida (modalidades individual e coletiva), 23% no Prestamista e 11% em Acidentes Pessoais.