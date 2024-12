Seguradoras lucram R$ 27 bilhões no ano — e isso não é boa notícia

O mercado de seguros do Brasil alcançou, em setembro, lucro líquido de 3,3 bilhões de reais, o que representou crescimento de 11,2% ante ao mesmo mês do ano passado. Já no somatório deste ano, as seguradoras acumularam lucro de 27 bilhões de reais, queda interanual de 1,2%, de acordo com o IRB+Inteligência, plataforma de análises do IRB(Re) referente ao desempenho do setor segurador brasileiro.

Com o intuito de mitigar riscos, as empresas de seguros contrataram, no nono mês de 2024, 1,8 bilhão de reais de resseguros, leve variação negativa de 1,8% frente ao mesmo período do ano passado. Já no acumulado até setembro, a compra de resseguros fechou em 20 bilhões de reais, alta de 3,3% frente aos primeiros noves meses de 2023.