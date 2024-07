Seguradoras do país lucram R$ 2,6 bilhões em abril, queda de 13,7%

As seguradoras do país registraram queda no lucro líquido em abril, mês mais recente apurado pelo setor. No total, as empresas de seguros lucraram 2,6 bilhões de reais, recuo de 13,7% no comparativo com o mesmo mês do ano passado. Por outro lado, no ano (janeiro a abril), somam 11,5 bilhões de reais de lucro líquido, alta anual de 5,1%. Já o índice de sinistralidade caiu 4,1 pontos percentuais (p.p.) no quarto mês do ano, considerando a base anual, atingindo 38,9%. No acumulado, a queda chegou a 6,5 p.p., fechando em 39,5%. A análise dos resultados do setor foi feita pela plataforma do IRB(Re), o IRB+Inteligência.