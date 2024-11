São Paulo tem gasolina mais barata do país, enquanto Roraima a mais cara

Os paulistas têm acesso à gasolina mais barata do país, segundo o levantamento da ValeCard, com média de preço por litro de R$ 6,07. Na outra ponta, quem está em Roraima paga mais caro por litro de combustível no Brasil, com preço médio de R$ 7,21, mais de R$ 1 de diferença.

Mato Grosso tem o menor preço médio por litro de Etanol a R$ 3,91; Amazonas é o estado mais caro do Brasil para abastecer, com média de R$ 4,94 por litro

Em outubro deste ano, quem parou para abastecer com etanol no Mato Grosso gastou R$ 3,915 por litro, o menor valor de todo o país. Na sequência da lista de estados com menores preços médios de etanol aparecem São Paulo (R$ 3,976) e Goiás (R$ 4,178).

Amazonas, por sua vez, tem o etanol mais caro do Brasil, com preço médio de R$ 4,944 em outubro. Maranhão (R$ 4,797) e Tocantins (R$ 4,694) vêm logo a seguir.