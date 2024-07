São Paulo registra 329 mil novos postos de trabalho formal até maio

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O estado de São Paulo registrou a criação de 329 mil postos de trabalho formal entre janeiro e maio deste ano, um montante 2,4% superior ao acumulado nos cinco primeiros meses de 2023. O dado é de pesquisa da Fundação Seade, subordinada ao governo paulista, e se baseia no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

O estado foi responsável por cerca de 30% da criação total de empregos no país durante o período, de 1,1 milhão de postos, apesar de ter 21,8% da população nacional. No acumulado de cinco meses, houve variação positiva nos setores de serviços (+183,8 mil vagas), indústria (+77,3 mil vagas), construção (+43,7 mil vagas), agropecuária (+11,9 mil vagas) e comércio (+11,7 mil vagas).

No comparativo entre maio e o mês imediatamente anterior, o emprego com carteira assinada aumentou 0,3% em São Paulo, levando o estoque de empregos formais a 14,2 milhões. Os resultados apurados em maio mostram que houve variação positiva nos setores de agricultura (+4,3%), serviços (+0,3%), construção (+0,3%) e indústria (+0,2%).