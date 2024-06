São Paulo lidera ranking de produção científica na América Latina

Pela segunda vez consecutiva, São Paulo representa o ecossistema de inovação mais robusto da América Latina, ocupando o primeiro lugar, no Ranking Global Startup Ecosystem publicado nesta segunda-feira, 10, durante o London Tech Week , em Londres, na Inglaterra. “Somos experts em produção científica, destacando-se no mundo todo. Para isso, contamos com universidades estaduais de ponta, como a USP, a Unesp e a Unicamp”, afirmou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Vahan Agopyan. Globalmente, a cidade ocupa o 26º lugar, mantendo destaque internacional pelo segundo ano seguido.