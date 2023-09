São Paulo atinge 128 municípios com acesso à rede 5G

O número de cidades paulistas que atualizaram a Lei das Antenas, procedimento fundamental para a chegada da rede 5G, triplicou em 2023. O número de municípios pulou de 61 no fim do ano passado para 195 em setembro deste ano, indica levantamento da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo de São Paulo. Já são 128 municípios paulistas com 5G, o que representa 27% do total de cidades brasileiras com a tecnologia, indicam dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel.