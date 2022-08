Santander projeta nova deflação para o Brasil em agosto

Em relatório sobre as perspectivas macroeconômicas publicado nesta segunda-feira, 22, o Santander afirma esperar que o Brasil registre nova deflação no mês de agosto. “Esperamos que o IPCA-15 de agosto a ser divulgado na terça-feira, 24, mostre uma deflação de 0,81% em relação ao mês anterior, com os cortes de impostos ainda representando grande parte da variação, embora seus impactos já estejam começando a desaparecer”, escreve Ana Paula Vescovi, economista-chefe do banco. Segundo o Santander, o resultado deve fazer com que a tendência da inflação, em termos anuais, reduza para 9,5%, ante os 11,4% em expectativas registrados em julho.

“Os preços das commodities caíram esta semana impulsionados por um dólar mais forte e fatores idiossincráticos. O Índice de Commodities da Bloomberg medido em dólares caiu 1,8% na semana encerrada em 18 de agosto”, diz o relatório. “Em reais, o índice caiu 1,6%. A média móvel de 50 dias dos preços das commodities em moeda local registra queda de 4,0% em relação ao pico observado no final de junho. Vemos alguns sinais preliminares de deflação de custos, principalmente em combustíveis e alimentos”, afirma Vescovi.

