Sabesp inclui golden share para o governo de SP em estatuto

O mecanismo da golden share para o governo do estado de São Paulo foi incluído no estatuto da Sabesp visando o período pós-privarização da empresa. A medida, que deve ser anunciada em coletiva nesta quarta-feira, 17, prevê o direito de veto por parte do governo estadual em decisões como mudanças no nome da companhia, em seu objeto social, entre outras. O governo espera preservar sua influência e o interesse público mesmo com uma participação minoritária. A golden share já estava prevista na lei estadual 17.853/23, aprovada em dezembro do ano passado e que versa sobre a privatização.