Rubens Menin estreia podcast sobre economia no Spotify

O empresário Rubens Menin, dono da MRV e da CNN Brasil, estreiou um podcast no Spotify sobre as perspectivas econômicas do Brasil e como tornar o país um destino mais atraente para investimentos. Seu primeiro convidado é Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual e ex-chefe da Secretaria do Tesouro Nacional. Em tom otimista, a conversa tratou, entre outros assuntos, da melhora do ambiente de negócios nas últimas décadas e das recentes reformas realizadas por diferentes governos. Também foram abordados os maiores desafios para o crescimento do país, como a dinâmica fiscal e a baixa produtividade.