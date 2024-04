Rio de Janeiro dispara em em credenciamento de casas de aposta

O arcabouço jurídico elaborado pela Loterj fez o Estado do Rio disparar no credenciamento de casas de apostas esportivas e jogos online. Hoje, quatro grandes empresas estão operando no estado: Apostou RJ, BestBet, MarjoSports e PixBet. Além delas, nove Bets estão com o credenciamento em curso: 1xBet, Caesars Sportsbook, Key Solution Gaming of Bet, Lottoland, Lema, Laguna, PNR, Purple & Green e SDL Loterias.

Já no plano federal, depois de um ano da lei sancionada pelo presidente Lula, o ministério da Fazenda ainda engatinha no processo de regulamentação, o que possibilita que centenas operem fora do país sem pagar impostos.