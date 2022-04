Riachuelo vai concorrer com a Magalu para conquistar público geek

A Riachuelo vai lançar na próxima semana uma nova frente de negócios. Fontes próximas à empresa contaram à coluna que a nova vertente será voltada para o público nerd e geek e que chegará com e-commerce e lojas próprias. Com o novo negócio, que deve se chamar Fun Lab, a Riachuelo, que já é a maior detentora de licenças do mercado, aumenta ainda mais seu portfólio geek. A aposta mira o bolso da classe média, que representa 62,7% do público no mercado de jogos eletrônicos, segundo a Pesquisa Games Brasil 2022.

A empresa não é a primeira do varejo a ir buscar o mundo nerd. No ano passado, a Magazine Luiza comprou o Jovem Nerd, empresa que faz conteúdo para o mundo geek e que tem mais de 5,5 milhões de inscritos.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.