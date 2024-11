Rei do Ovo e bilionário: Ricardo Faria compra grupo Hevo na Espanha

Ricardo Faria, chairman do Grupo Granja Faria, anunciou a compra do controle acionário do Grupo Hevo, um dos maiores produtores de ovos na Espanha, por meio da holding Global Egg, que a partir de agora concentra os negócios do empresário relacionados a ovos no mundo. O valor da operação não foi anunciado. “Começamos pela Espanha. O objetivo é replicar o que temos no Brasil: liderar o segmento em cada país que operarmos”, explica Ricardo Faria, chairman do Grupo Faria.

Com um faturamento de cerca de 180 milhões de euros, 15 granjas distribuídas em diversas regiões como Cataluña, País Basco, Madrid e Valencia, um plantel de cerca de quatro milhões de aves e 500 funcionários, o Grupo Hevo consolidou-se como o segundo maior produtor de ovos da Espanha. Em 2024, foram anunciados investimentos de 6 milhões de euros para infraestrutura e bem-estar animal.

Neste ano, Ricardo Faria entrou na lista de bilionários da Forbes. Com 49 anos e patrimônio de 17,45 bilhões de reais, o empresário ocupa a 21º posição nacional.