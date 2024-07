Reforma tributária terá efeito mais fraco que esperado, diz Gabriel Meira

VEJA Mercado | 05 de julho de 2024.

“A reforma tributária veio muito mais desidratada do que a ideia inicial”, disse Gabriel Meira, sócio da Valor Investimentos, durante o programa Veja Mercado desta sexta-feira, 5 de julho. “Os efeitos da reforma não serão tão grandes quanto se imaginava”, afirmou.

Na quinta-feira, 4, o grupo de trabalho criado pela Câmara dos Deputados para tratar da regulamentação da reforma tributária apresentou seu relatório final, com mudanças no texto do projeto. A expectativa é que o texto seja votado no plenário da Câmara na próxima semana.

Entre as alterações, o grupo incluiu carros elétricos e apostas esportivas na cobrança do imposto seletivo — que, com alíquota maior, será aplicado em produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. As carnes não foram incluídas na lista dos produtos da cesta básica nacional, que terão alíquota zero quando a reforma entrar em vigor. A inclusão de proteína animal na categoria era defendido por Lula.

Camila Barros entrevista Gabriel Meira, sócio da Valor Investimentos.

Continua após a publicidade

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF