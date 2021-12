Recessão técnica e PEC dos precatórios são os assuntos do dia

VEJA Mercado | Abertura | 02 de dezembro.

O dia para o mercado financeiro começou com notícias não muito promissoras sobre o PIB. O IBGE divulgou um PIB negativo de 0,1% no terceiro trimestre. É quase traço, mas o ponto negativo é sempre preocupante, ainda mais depois de ter caído 0,4% no segundo trimestre. É um recessão técnica. O mercado esperava que o PIB ficasse no zero. Além disso, ainda existe a expectativa sobre a votação da PEC dos Precatórios no Senado. Com a aprovação do nome de André Mendonca, escolhido por Bolsonaro para o Supremo, ficou parecendo mais fácil aprovar a proposta. Mas só o tempo e as articulações dirão. O mercado não gostou da PEC por alterar o teto de gastos e protelar o pagamento de precatórios, mas a proposta de emenda constitucional já está no preço e por isso a expectativa de que se aprove logo. Os investidores também estão de olho na evolução da ômicron.

Nos comunicados ao mercado, a Braskem informou que a Odebrecht, que agora se chama Novonor, está considerando fazer uma oferta pública da sua parte na empresa.