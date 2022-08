Receita do Nubank pode explodir em três anos, segundo Morgan Stanley

O Nubank pode ter o maior crescimento de receitas do setor financeiro na América Latina nos próximos três anos, pelo menos essa é a projeção dos analistas do Morgan Stanley. Em relatório enviado a clientes, os especialistas apontam que rápida expansão de clientes da fintech pode provocar uma rota de crescimento durável nos próximos anos. “A empresa tem vários caminhos atraentes para aumentar o crescimento, incluindo uma base de clientes em rápida expansão, implantação e venda cruzada de novos produtos, novas geografias, fusões, aquisições e potencial expansão de novos negócios. Tendências demográficas favoráveis proporcionam uma oportunidade de crescimento durável”, diz o banco. No Brasil, o Nubank alcançou a marca de 62,3 milhões de cliente no segundo trimestre do ano, alta de 51% frente ao igual período de 2021.

Os fatores, Segundo a instituição, podem impulsionar as receitas da companhia. “Prevemos um sólido crescimento de receita de 68% em três anos, no topo de todas as empresas de grande capitalização que cobrimos na América Latina e atraente em relação aos principais negócios globais orientados por tecnologia”, conclui o relatório. Apesar do otimismo, os papéis da companhia amargam perdas de 50% desde o IPO, em dezembro de 2021, pressionados, sobretudo, pelos ciclos de alta de juros nas economias.

