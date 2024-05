Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A La Liga, entidade responsável pela organização do campeonato espanhol de futebol, vai divulgar nos próximos dias o ótimo desempenho financeiro do torneio na temporada 2022/23. As receitas somaram 27 bilhões de reais, o que representou um aumento de 15% em relação à edição anterior.