Real Madrid e City somaram quase R$ 10 bilhões de receitas em 2023

Real Madrid e Manchester City não são considerados os dois times mais ricos do mundo à toa. No começo deste ano, dados da Football Money League, promovidos pela auditoria e consultoria Delloite, apontam que, juntos, eles somaram quase 1,7 bilhões de euros, ou 10 bilhões de reais em receitas durante o ano de 2023. O time espanhol ficou em primeiro, com 831 milhões de euros, enquanto o Manchester City apareceu na sequência, com 826 bilhões. Os dois times se enfrentam hoje, “É o encontro do mais relevante clube da história do futebol, com o que simboliza o momento que vivemos. São dois atratores distintos de atenção, mas dois polarizadores, e por isso, movimentam e arrecadam tanto dinheiro”, explica Thiago Freitas, diretor da consultoria Roc Nation Sports no Brasil.

Curiosamente, até a temporada 2022, quem aparecia na primeira posição era o City, e em segundo, o Real Madrid. A justificativa, de acordo com o levantamento da Delloite, foi a recuperação de valores relacionados aos novos patrocinadores da equipe espanhola. Já os ingleses, apesar de terem um acréscimo de 13% nas receitas, tiveram queda nos acordes de receita de transmissão. “A medida que se tornaram marcas internacionais capazes de mobilizar fãs em todos os continentes, tais clubes conseguem como poucos no esporte convencer empresas com ambições globais e orçamentos gigantes a serem seus parceiros por valores que crescem a cada renovação”, complementa Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.