REAG lança plataforma para conectar empresas de IA a investidores

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A gestora de recursos REAG Investimentos lançou hoje uma plataforma que irá reunir companhias de Inteligência Artificial (IA) e conectá-las aos investidores de venture capital (que buscam empresas de alto potencial, em estágio inicial de maturidade). O projeto, batizado como VC/AI, é o maior do tipo na América Latina.

As empresas conectadas são tipicamente aquelas dos modelos “AI-ready” e “AI-native”, que surgiram ou estão prontas para construir produtos com base em inteligência artificial. Hoje, já são mais de 400 start-ups mapeadas para serem conectadas a veículos de venture capital, um trabalho feito em parceria com outras entidades, como AI.Brasil e Endeavor.

“Tecnologia é o setor mais impactado, mas outros importantes são financeiro, consumo, saúde”, afirma Leonardo Santos, sócio da REAG Growth & Ventures e fundador da Semantix, fornecedora de serviços de alta tecnologia para empresas.