Reag Investimentos fecha patrocínio com zagueiro do Palmeiras

A Reag Investimentos, grupo independente de empresas do setor financeiro, anunciou um acordo de patrocínio com o zagueiro do Palmeiras Vitor Reis. O vínculo, que é válido por 10 anos, concede à instituição a licença de uso e exploração da imagem privada do atleta em conteúdos voltados para marketing, redes sociais, plataformas digitais, relações públicas, produtos e serviços, entre outras mídias, e contempla asset management (gestão de ativos), wealth management (gestão de patrimônio) e previdência do atleta.

Aos 18 anos de idade, o atleta se torna o zagueiro mais jovem no futebol brasileiro a fechar patrocínio com uma empresa que não seja de material esportivo. “Estamos entusiasmados em nos associar a um atleta tão talentoso e dedicado como Vitor Reis. Acreditamos que ele simboliza não apenas a excelência no futebol, mas também os valores de disciplina e perseverança que são pilares de nossos investimentos”, afirma João Carlos Mansur, CEO da REAG Investimentos.

O acordo ainda prevê a participação de Vitor em eventos internos da REAG e ações beneficentes, gravação de conteúdos institucionais e produção de materiais para as mídias sociais. A parceria foi firmada por meio da Wolff Sports, agência que tem exclusividade na gestão de imagem e comercial do atleta.