Ratinho Jr. vai liderar ações de governadores para a Mata Atlântica

O governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), foi escolhido para presidir o conselho do bioma da Mata Atlântica dentro do Consórcio Brasil Verde, iniciativa que visa reunir os governadores do país a fim de enfrentar as mudanças climáticas. O estado do Paraná, comandado por Ratinho Júnior, tem 99% do seu território inserido no bioma da Mata Atlântica, além de uma das maiores áreas da floresta remanescentes. O estado é descrito como exemplo em sustentabilidade pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Lançado em 2021 a partir do movimento Governadores pelo Clima, o Consórcio Brasil Verde é composto por 11 estados: Acre, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe.

