R$ 60 bi: O tamanho da economia com digitalização dos serviços públicos

Levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP) concluiu que, caso fosse implementado um sistema digital integrado no serviço público, o Brasil teria um ganho econômico de 59 bilhões de reais ao ano, o que representa 0,6% do Produto Interno Público (PIB).

A primeira medida que pode ser adotada por meio da transformação digital, que segundo a organização vai resultar em 15 bilhões de reais de ganho ao ano, consiste em maior controle de corrupção e aumento da efetividade do governo e da confiança da população no governo.

Com previsão de 7,4 bilhões de reais ao ano, a segunda iniciativa é baseada em redução de custo associadas a documentos. Como exemplo, o levantamento ressalta que é possível reduzir pelo menos metade do gasto com documentos bancários com uma identificação única.

Segundo o levantamento, a redução da burocracia para empresas e a facilitação de abertura de negócios juntas somariam 33 bilhões de reais ao ano. Na avaliação do CLP, diminuir o tempo médio de abertura de negócios tem um impacto econômico considerável.

Já a facilitação da formalização de pequenos empreendedores resulta em 3,5 bilhões de reais ao ano. O levantamento explica que firmas formalizadas apresentam níveis de receita e lucro cerca de 50% maiores.