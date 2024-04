Quem atua no Brasil se adapta a oscilações políticas, diz Sheynna Hakim

VEJA Mercado | 12 de abril de 2024

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã desta sexta-feira, 12. O Ibovespa vem de dias consecutivos no vermelho depois de novos dados de inflação nos Estados Unidos que jogaram um balde de água fria na bolsa de valores. Os preços medidos pelo CPI subiram 0,4% em março, contra projeção de 0,3% do mercado. O dado é mais um a indicar que a economia americana segue muito aquecida e que cortes de juros vão demorar pra acontecer. O payroll de março também havia sido acima do esperado. O CEO do banco J.P Morgan afirmou em carta a acionistas que altas de juros podem ser necessárias para compensar gastos recordes nos Estados Unidos e despesas com conflitos geopolíticos. O monitor em tempo real FedWatch deixou de apontar um corte de juro para junho e passa a apostar no primeiro corte somente em setembro. Diego Gimenes entrevista Sheynna Hakim, CEO do BNP Paribas Cardif.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF