Quatro a cada dez diretores financeiros cogitam deixar o cargo, diz estudo

Cerca de 40% dos diretores financeiros de empresas, ou CFOs (Chief Financial Officer), estão dispostos a abandonar seus empregos em busca de melhores oportunidades no mercado, segundo um estudo global da Russel Reynolds Associates, consultoria em recursos humanos. Segundo a companhia, os principais motivos para um executivo deixar seu posto incluem: falta de reconhecimento profissional, almejar o cargo de presidente de empresa, busca por um salário melhor e falta de sinergia com o restante da equipe.

O dado de que quatro a cada dez diretores financeiros pensam em deixar suas companhias é preocupante, uma vez que a demissão repentina de um CFO pode simbolizar uma instabilidade na empresa, segundo Fernando Machado, sócio-diretor da Russell Reynolds. “Planos de sucessão de CFOs eficazes são desenvolvidos com dois a cinco anos de antecedência e uma metodologia sólida. A saída inesperada de um CFO pode ser um indicador para os investidores sobre a instabilidade da organização e até mesmo provocar a redução do valor de suas ações”, diz.

A pesquisa ouviu mais de 1.500 executivos de alto nível, conselheiros e a próxima geração de líderes empresariais de 46 países da África, Ásia, Américas, Europa, Oceania e Oriente Médio. As empresas representadas atuam nos setores de consumo, serviços financeiros, saúde, tecnologia, recursos industriais e naturais e serviços profissionais e comerciais.

