Quanto tempo a Livraria Cultura ganha após reverter falência na Justiça

A Livraria Cultura obteve nesta quinta-feira, 16, uma liminar na Justiça que suspende seu decreto de falência expedido na última semana. Ao recorrer da decisão, a varejista reconheceu inadimplência em alguns acordos firmados durante sua recuperação judicial, mas que atualmente está “em dia” com seus compromissos. A avaliação de Sergio Herz, presidente da companhia, é de que a empresa é viável e que poderá reverter sua situação. “Ganhamos a oportunidade de mostrar que a Cultura é viável. Não sabemos quando será o julgamento final, mas lá teremos a oportunidade de mostrar que estamos no caminho certo”, diz ele. Outra fonte com conhecimento da situação aponta que a varejista ganha, pelo menos, “uns quatro meses” de tranquilidade para sua operação.

Herz entende que os principais credores foram pagos e que, por conta disso, não será necessário promover um novo aditivo à recuperação da companhia. “Durante a última semana algumas editoras retiraram produtos e outras colocaram. Vamos repor os estoques rapidamente”, aponta ele, sobre a situação atual. “A dívida da Cultura teve redução da ordem de 80% em relação ao plano aprovado em 2021. Não pretendemos editar um novo plano”, complementa ele. A Livraria Cultura tem, hoje, duas unidades: seu icônico espaço no Conjunto Nacional, em São Paulo, e uma loja em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

