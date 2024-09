Quanto administradora vai receber em recuperação judicial da OEC

A AJ Ruiz Consultoria Empresarial S.A, administradora judicial nomeada para atuar na Recuperação Judicial da Grupo OEC, apresentou proposta de honorários no valor de 1,1 milhão de reais. O valor é válido por um período de 12 meses, podendo ser reajustado eventualmente.

A recuperação judicial da OEC envolve mais de 3 500 credores e um passivo de 138 bilhões de reais. A AJ já enviou mais de 3 237 e-mails a funcionários ativos, credores estrangeiros e demais credores cujos endereços eletrônicos constam na relação do Grupo OEC, e 2 637 cartas pelos correios.

A consultoria também entrou em contato com o The Bank of New York Mellon a respeito dos bonds emitidos, bem como com representante de um grupo de bondholders para individualização das notas emitidas; recebeu mais de 200 divergências e habilitações de crédito para análise; e irá demandar mais de 50 profissionais, entre consultores e advogados, nos trabalhos.