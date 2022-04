Qual público está garantindo a sobrevivência das construtoras?

A incorporadora Eztec anunciou que vendeu 303 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, número quase 30% maior em relação ao mesmo período de 2021 e que provocou reações mistas no mercado, mas que para alguns revelou quem está carregando o setor de construção. “Boa parte das vendas brutas foram de projetos de alta renda, refletindo a sólida demanda por este segmento, que em nossa visão parece mais resiliente em relação ao segmento de média renda em um cenário macro desafiador com taxas de juros imobiliárias mais altas”, disseram os analistas da XP Investimentos. Quase 50% das vendas da incorporadora nesse período foi justamente para o segmento de alta de renda. Em um cenário de Selic a 11,75% e com a promessa de subir ainda mais, os financiamentos devem ficar cada vez menos atrativos, ou seja, quem não tem a grana em mãos vai enfrentar mais dificuldades. Às 16h05, as ações da Eztec negociavam em queda de 0,78%.

