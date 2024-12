PUC-Rio recebe doação milionária para criar instituto de I.A.

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) vai receber a maior doação individual desde a sua fundação, nos anos 1940, no valor de 35 milhões de reais, para a construção de um instituto de referência em ensino e pesquisa em inteligência artificial (IA). A doação será feita pela Fundação Behring, organização filantrópica voltada para o desenvolvimento do Brasil por meio da educação de jovens em computação.

Com os recursos, a PUC-Rio vai construir o Edifício Behring, um prédio de 3,3 mil m² no campus da universidade para abrigar espaços de trabalho, salas de aulas e laboratórios de ponta em IA. O projeto está sendo realizado pela Bernardes Arquitetura, escritório carioca que se disponibilizou a construir o conceito deste edifício de maneira pro bono. “A Fundação Behring já tem parceria com a universidade há alguns anos e, reafirma sua confiança na nossa gestão para ampliar o investimento e colocar a universidade no topo da pesquisa e do ensino da inteligência artificial, com impactos em diversos setores”, afirma o reitor da PUC-Rio, Padre Anderson Antonio Pedroso.