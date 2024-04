Provedora de internet firma parceria com Google mirando expansão

Anunciada no ano passado, a fusão entre os provedores brasileiros de internet Vero e Americanet começa a render frutos. A companhia resultante da operação — chamada apenas Vero — vai ampliar a oferta de telefonia móvel e produtos digitais para residências. Para isso, foram assinadas parcerias com o Google e o serviço de streaming Roku. A Vero também vai entrar no mercado de ‘hardware as a service’, como é chamado o aluguel de equipamentos para empresas. Atualmente, 15% do faturamento da provedora vem do segmento B2B. A intenção é aumentar esse volume.

