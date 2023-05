Prova de fogo nos EUA e decepção com a China derrubam as bolsas

As bolsas asiáticas fecharam em baixa enquanto as europeias e os futuros americanos também negociam no vermelho na manhã desta quarta-feira, 31. A Câmara americana deve votar ainda hoje o projeto que aumenta o teto da dívida dos Estados Unidos e evita o primeiro calote do país na história. A casa é de maioria republicana e existe o temor de que os congressistas não aprovem o projeto do governo. Os EUA podem dar calote a partir de 5 de junho caso nada seja feito até lá.

Na China, uma nova contração na atividade fabril do país voltou a decepcionar os investidores. O chamado PMI de manufatura recuou pelo segundo mês consecutivo, caindo para os 48,8 pontos, abaixo da projeção de 49,4 pontos do mercado. O esfriamento da economia chinesa atinge em cheio as commodities. O petróleo brent caiu 4% na última terça-feira, 30, e recua 2% na manhã desta quarta, cotado a 71,5 dólares o barril. Também está no radar dos investidores uma reunião da Opep a respeito de possíveis cortes na produção de petróleo.

