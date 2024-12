Proposta para leiloar aeroportos regionais segue orientação da OCDE

Por trás do Programa AmpliAR, que está sendo lançado pelo Ministério de Portos e Aeroportos para levar a experiência das concessionárias aos aeroportos regionais, tem uma exigência da OCDE para novos membros: avaliar o custo-benefício de ações que usem recursos públicos.

Os aeroportos do AmpliAR constam do Plano Aeroviário Nacional (PAN) e usam uma metodologia que avalia o Valor Social Líquido do projeto, ou seja, se o retorno econômico, social e ambiental para a sociedade é maior que o custo financeiro da ação e quanto aquele empreendimento impacta na vida do cidadão.