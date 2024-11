Proposta de fusão entre Gol e Azul esbarra em rivalidade das companhias

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A proposta de fusão entre as companhias aéreas Gol e Azul, em fase de discussão de governança, está enrolada. “É como juntar Palmeiras e Corinthians”, diz um executivo que participa da negociação. A Gol nunca absorveu plenamente a cultura da colombiana Avianca, incorporada em 2022. E uma eventual associação com a Azul, sob risco de recuperação judicial nos Estados Unidos, também seria complicada. O modelo do negócio, se sair, será por meio de troca de ações.