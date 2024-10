Projeto de restauração no litoral de SP é premiado no Reino Unido

A Ambipar, multinacional brasileira de soluções ambientais, venceu a categoria “Recuperação e Regeneração”, do Global Good Awards, reconhecida globalmente como a maior premiação de sustentabilidade do mundo. Em 2021, a filósofa Djamila Ribeiro foi a primeira brasileira a receber este prêmio. A cerimônia foi realizada nesta quinta-feira, 3, no Reino Unido.

A empresa foi homenageada como “Revelação” com Projeto das Biocápsulas Sustentáveis, que consiste no uso de cápsulas com sementes para a semeadura e restauração de áreas verdes afetadas pela chuva que atingiu o litoral norte de São Paulo, em fevereiro de 2023. A semeadura das cápsulas é feita por meio de drones na região de São Sebastião, com tecnologia desenvolvida pela Ambipar. Mais de 200 hectares já foram recuperados. Para receber o prêmio, esteve presente Gabriel Estevam, diretor Corporativo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Ambipar.