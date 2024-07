Projeção indica recuo do varejo a partir de setembro

O indicador mensal de volume de vendas Ibevar – FIA Business School aponta crescimento do varejo entre julho e setembro, mas com instabilidade. O varejo ampliado, que inclui Veículos e Material de Construção, deve crescer 1,11% no período. Mas, no varejo restrito, onde se exclui Veículos e Material de Construção, a projeção é de recuo de 0,21%.

Dos 11 setores examinados, aponta-se queda do volume de vendas para três: Livros (-10,2%), Móveis e Eletroeletrônicos (-1,2%), Material de Construção (-0,5%). Para quatro segmentos, estima-se estabilidade: Produtos Alimentares, Supermercados, Combustíveis e Material de Escritório. Para os outros segmentos, projeta-se crescimento: Tecidos (3,28%), Produtos de Uso Pessoal (1,8%), Veículos (1,55%) e Produtos Farmacêuticos (1,1%).