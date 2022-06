Programa de Lula muda, mas segue com a revogação da reforma trabalhista

O texto das diretrizes para o programa de governo que será proposta pela candidatura de Lula está sendo reescrito, com a participação de sete partidos, mas a revogação da reforma trabalhista segue por lá. Na primeira versão, que foi enviada aos partidos no mês passado, o texto era expresso: “defendemos a revogação da reforma trabalhista”. As críticas foram muitas pelo uso da palavra “revogar” e muito se falou em mudar o texto para revisar ou revisitar, ou qualquer outro verbo. O novo texto, que teve mais de uma centena de contribuições dos partidos coligados, amenizou o verbo, mas não o retirou. O parágrafo que trata do assunto diz que a ideia é propor uma nova legislação trabalhista a partir de um amplo debate e negociação. Mas diz o texto em sua parte final: “…revogando os marcos regressivos da atual legislação trabalhista, agravados pela última reforma e reestabelecendo o acesso gratuito à justiça do trabalho.” As diretrizes estão sendo lançadas nesta terça-feira, 21, mas ainda podem ser alteradas até a construção do programa de governo que deve ser protocolado junto com a candidatura de Lula e Alckmin para as eleições 2022.

