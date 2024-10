Programa de educação empresarial recebe R$ 2,5 milhões e mira grandes CEOs

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A SONNE, consultoria estratégica voltada para médias e grandes empresas, acaba de lançar um programa de educação empresarial voltado para executivos “C-level”, sucessores, conselheiros, herdeiros e investidores. Batizado de “Estratégia dos 3 Pilares” — conhecimento, planejamento e execução –, o programa conta com a participação de palestrantes como Jerome Cadier, presidente da Latam, e Rodrigo Gagliardi, diretor da JBS. Desenvolvido pelo fundador da SONNE, Max Bavaresco, o projeto conta com um investimento de 25 milhões de reais e mira seus primeiros 40 participantes para discutir estudos de caso de grandes marcas, como Onodera e Maksoud. O nadador olímpico César Cielo e o professor do Insper Fernando Schuller também integram o grupo de palestrantes.