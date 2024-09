Problema à vista: Selic a 12% pode afugentar investidor da bolsa

A mais recente edição do Boletim Focus identificou uma piora nas projeções de taxa de juros do Brasil para este ano. A média entre os bancos e corretoras consultados pelo Banco Central subiu de 11,5% para 11,75% a previsão para a taxa Selic em 2024. Caso a aposta de concretize, o país teria um aumento de 1 ponto percentual nos juros entre os meses de outubro e dezembro. A nova rodada de pessimismo acendeu o alerta para a bolsa de valores. Alguns especialistas entendem que um possível rali provocado pelos estímulos na economia da China e os cortes de juros nos Estados Unidos pode ficar para outra hora. “Quem vai investir na bolsa de valores com uma renda fixa tão atrativa? Isso deve desconectar a visão de que a bolsa vai subir por causa da tempestade perfeita composta por uma China injetando dólares e Estados Unidos cortando juros. Se a taxa Selic estiver nesse patamar altíssimo que se espera até o final do ano, não há convencimento para o investidor tomar risco e colocar o seu dinheiro na renda variável”, disse Felipe Sant’Anna, especialista em mercados da Star Desk, em entrevista para o programa VEJA Mercado.

