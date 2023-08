Privatização da Eletrobras começa a dar resultado e analistas se empolgam

A Eletrobras reportou lucro líquido de 1,6 bilhão de reais no segundo trimestre de 2023. A cifra é 16% maior em relação ao mesmo período de 2022 — antes da privatização da então estatal ter sido consolidada. A redução nas despesas e a renegociação de empréstimos são os dois fatores que mais impressionam os analistas que acompanham a empresa de perto. A Eletrobras conseguiu reverter 1,7 bilhão de reais em provisões — isto é, em quantias previstas antecipadamente como prejuízo — depois de renegociar contratos de empréstimos compulsórios feitos em gestões passadas. Na prática, a companhia reduziu uma parte dos valores de suas dívidas.

A empresa também teve economia de pessoal na casa dos 200 milhões de reais diante dos programas de demissão voluntária propostos no início do ano. “Vale destacar que a Eletrobras apresentou sólido desempenho em termos de despesas controláveis e apresentou grande redução em suas provisões de empréstimos compulsórios”, apontam os analistas do Itaú BBA. Por volta do meio-dia, as ações da companhia subiam 2%, enquanto o Ibovespa recuava 1%.

