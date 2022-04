Presidente do PSDB rifa João Doria em jantar com empresários

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, surpreendeu os empresários ligados ao Esfera Brasil em jantar na noite de segunda-feira, 11, ao afirmar, sem meias palavras, que o partido não terá candidato próprio a presidente. Ele afirmou que fez um pacto partidário com União Brasil, MDB e Cidadania para que até o dia 18 de maio definam um nome para concorrer ao cargo. Ele disse que levará o nome de João Doria pelo PSDB porque foi quem ganhou as prévias do partido, mas deu a entender que a preferida dos partidos é Simone Tebet, que ganharia por 3 a 1 na escolha. O nome preferido como vice seria o de Eduardo Leite. O presidente do partido disse ainda que quando fez o pacto com as outras facções para a escolha de um candidato único teve apoio de 95% de seus correligionários e que o pacto está acima das prévias, que escolheram Doria como presidenciável do partido.

Araújo ainda foi além e informou que mesmo que Doria tenha uma sobrevida como candidato terá que passar pela convenção e que dificilmente conseguirá qualquer recurso dos 414 milhões de reais do fundo eleitoral, já que seria mais produtivo politicamente investir nas campanhas de deputados federais. E ainda reforçou, que na convenção, são os candidatos a deputado que têm maior força de voto. Já com relação à candidatura de Rodrigo Garcia ao governo do estado, Araújo disse que Doria tira votos dele.

