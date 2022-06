Presidente do maior banco americano alerta para furacão econômico 

Jamie Dimon, presidente do maior banco americano, o JP Morgan, soou um alerta de furacão. Dimon disse em evento nesta quarta-feira, 01, que há nuvens, tempestades no horizonte. Mas então mudou a palavra para “furacão”. “Embora as condições pareçam “boas” no momento, ninguém sabe se o furacão é “menor ou a supertempestade Sandy”, disse ele, segundo reporta o site CNBC. “É melhor você se preparar. O JP Morgan está se preparando e seremos muito conservadores com nosso balanço.” O alerta de furacão vem por conta da retirada dos estímulos econômicos no mercado americano e a forma como o Fed vai lidar com os juros para conter a inflação, além da guerra que não se acaba.

“No momento, está meio ensolarado, as coisas estão indo bem, todo mundo acha que o Fed pode lidar com isso”, disse Dimon sobre a melhora do mercado na última semana. “Aquele furacão está bem ali, descendo a estrada, vindo em nossa direção.”

O furacão Sandy causou danos estimados em 32 bilhões de dólares. Se um furacão como Sandy chegar ao mercado americano, os estragos podem ser bem maiores e se estendendo por todo o mundo.

