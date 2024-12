Presidente da Anfavea teme que dólar encerre 2025 cotado a mais de R$ 6

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) espera que o dólar encerre o ano de 2025 na casa de 5,6 reais, mas o presidente da entidade, Márcio Lima Leite, está mais receoso. “Sendo otimista, acho que vai ficar em ao menos 6 reais”, diz. O executivo vai passar o bastão para um sucessor em abril do ano que vem e insiste que, seja com o dólar cotado a 5,6 reais ou 6 reais, as montadoras estrangeiras que exportam veículos ao Brasil vão sofrer mais com isso do que as instaladas no país.

Publicidade