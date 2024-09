Prêmio de R$ 36 mi idealizado pelo príncipe William anuncia finalistas

O prêmio ambiental Earthshot, idealizado e presidido pelo príncipe William, do Reino Unido, anunciou seus 15 finalistas para a edição deste ano, nesta terça-feira, 24. Em sua terceira edição, o prêmio é realizado em parceria com a Bloomberg Philanthropies e vai distribuir um total de 5 milhões de libras esterlinas, ou 36 milhões de reais, a ser dividido igualmente entre cinco ganhadores. “Representando todos os cantos do mundo, esses finalistas estão liderando o caminho para resolver alguns dos desafios ambientais mais urgentes”, disse o príncipe durante o anúncio desta terça. Nenhuma organização brasileira foi selecionada nesta edição do prêmio. A cerimônia de premiação do Earthshot 2024 ocorre em 6 de novembro, na Cidade do Cabo, na África do Sul.

Veja a lista completa dos finalistas:

Categoria: Proteger e Restaurar a Natureza

1. Aliança das Cabeceiras Sagradas da Amazônia (Equador)

2. Startup NatureMetrics (Reino Unido)

3. Iniciativa de Conservação de Altyn Dala (Cazaquistão)

Categoria: Limpar o Ar que Respiramos

1. Gayo (Gana)

2. Light (Pan-África)

3. MYCL (Indonésia)

Continua após a publicidade

Categoria: Recuperar Nossos Oceanos

1. Coalizão de Alta Ambição para a Natureza e as Pessoas (Global)

2. MiAlgae (Reino Unido)

3. Coast 4C (Filipinas)

Categoria: Construir um Mundo sem Desperdício

1. Natural Fiber Welding (EUA)

2. Ferment’Up (França)

3. Keep It Cool (Quênia)

Categoria: Resgatar o Clima do Prêmio Earthshot

1. Equatic (EUA)

2. Advanced Thermovoltaic Systems (EUA)

3. Build Up Nepal (Nepal)