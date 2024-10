Preços de vendas de imóveis se mantêm acima da inflação em 2024

O índice FipeZap identificou uma alta média de 0,71% nos preços dos imóveis no Brasil no último mês de setembro. A valorização maior foi a de imóveis com três dormitórios (0,76%). No acumulado de 2024, a alta é de 5,88%, acima da inflação oficial do país medida pelo IPCA, que é de 2,99% no período. Entre as capitais, destaques para Curitiba, João Pessoa e Salvador, onde os preços dos imóveis subiram neste ano, em média, 14,19%, 13,26% e 12,92%, respectivamente.